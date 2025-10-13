La movida insanguinata a Palermo, interrogazione del M5S a Piantedosi: serve sicurezza

Il M5S ha presentato ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno Piantedosi per chiedere misure concrete, per promuovere, in raccordo con la Regione Siciliana e gli enti locali, la sottoscrizione di un protocollo d’intesa volto a potenziare la sicurezza urbana, la prevenzione della devianza giovanile e la vigilanza nelle zone a rischio di Palermo e dell’intera regione. Lo rende noto, il giorno dopo l’omicidio di Paolo Taormina, ucciso sabato notte a Palermo, la deputata palermitana del Movimento 5 Stelle, Daniela Morfino.

«Ancora un morto tra i giovani, e questa volta in pieno centro di Palermo. - dice - Profondo cordoglio per la morte di Paolo Taormina. Ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro rapido e impeccabile che ha portato in poche ore al fermo del presunto responsabile».