Allarme sicurezza a Palermo: incontro tra Schifani, Lagalla e il ministro Piantedosi

Le opposizioni all'Ars si fanno sentire e presentano una mozione urgente: chiesto un piano straordinario per la città

Il ministro del'Interno Matteo Piantedosi

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha contattato telefonicamente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per discutere la situazione della sicurezza a Palermo. Il ministro ha confermato la sua disponibilità a ricevere Schifani e il sindaco del capoluogo, Roberto Lagalla, mercoledì mattina.

Intanto le opposizioni all'Ars si fanno sentire. «Abbiamo presentato una mozione urgente al governatore Schifani così che si impegni a portare sui tavoli romani e soprattutto al ministero dell’Intermo e della Difesa il problema della sicurezza. Palermo è una città con seri problemi legati alla sicurezza. Siamo convinti che serva, da parte ministro dell’Interno e dal ministro della Difesa, un piano straordinario volto ad incrementare gli uomini delle forze dell’ordine così da poter garantire pattugliamenti capillari e controlli serali e notturni. Quanto accaduto questo weekend, a pochi passi dalla piazza centrale di Palermo, è allarmante e deve necessariamente portare ad una serie di contromisure per arginare questo fenomeno». Lo dicono Ismaele La Vardera (Controcorrente), Nuccio Di Paola (Movimento 5 Stelle) e Michele Catanzaro (Partito Democratico).

