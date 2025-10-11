Il caos delle progressioni al Comune di Palermo, nessun punto agli assenti

Non si sono risparmiati i colpi e resta caldo il campo di battaglia delle progressioni verticali al Comune. Ieri è arrivata la nota chiarificatrice richiesta dal direttore generale Eugenio Ceglia e dall’assessore al Bilancio, Brigida Alaimo sui criteri adottati nel regolamento ancora work in progress all’Ufficio valutazioni del vicedirettore Sergio Maneri.

Il caso scatenato dalla proteste dei dipendenti dell’area Tributi, lo scambio di missive al vetriolo, le minacce di sanzioni disciplinari, i sindacati sulla barricate e i sindacalisti agevolati: si cerca di trovare una composizione pacifica per evitare danni alla macchina amministrativa, impegnata nel difficile Piano di riequilibrio.

Che sembra restare, però, strada in salita. Intanto, Maneri respinge le accuse di favoritismi a chi è assente: «Nessun punteggio è stato attribuito al personale in distacco sindacale, consentendo a questi ultimi la mera partecipazione alle procedure». Alcune modifiche, introdotte a fine settembre dopo una direttiva del sindaco Roberto Lagalla, riguardavano invece i riconoscimenti agli assistenti ai servizi Tributari (categoria B), in parole più semplici, i materiali istruttori delle pratiche.