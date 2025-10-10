Manovra quater Ko all’Ars, il centrodestra si sgretola. Schifani: «Tradito da FdI. Non mi dimetto»

Per il Pd è stata la «Waterloo di Schifani», per Fratelli d’Italia «la Caporetto dell’alleanza». Comunque la si definisca, il senso politico della giornata di votazioni all’Ars sulla manovra quater non cambia: la maggioranza di centrodestra si è liquefatta, non c’è più.
Sono esplose tutte le micce accese da mesi, in primis il malessere di Fratelli d’Italia per le nomine fatte dal governatore ai vertici della sanità. Poi anche i malumori degli autonomisti di Lombardo. E in mezzo pure la resa dei conti di alcuni pezzi di Forza Italia contro i leghisti di Luca Sammartino.
All’opposizione è bastato mettersi comodamente sul divano e assistere alla scena. Azionando con precisione il voto segreto che ha permesso a Pd e 5 Stelle di sfruttare i franchi tiratori del centrodestra contro il governo: sono stati sempre almeno 12, a volte perfino 17.
Così la manovra quater è stata affondata. Bocciati più della metà degli articoli. E soprattutto, impallinati quelli su cui Schifani si era maggiormente speso in pubblico.
È caduta così la norma che avrebbe permesso di finanziare la fiction su Biagio Conte («offendono la sua memoria», la reazione del governatore). Sono caduti i due articoli che stanziavano decine di milioni per assegnare agli imprenditori contributi da 30 mila euro per ogni assunzione.
Cassati i contributi agli editori, così come quelli alla Targa Florio, all’aeroporto di Birgi, alla Coppa degli Assi. Vengono meno perfino i due milioni per i due capodanni a Palermo e Messina con le dirette televisive nazionali.
A tutto ciò si è arrivati con una sequenza di Ko che, per dirla col leader dei 5 Stelle Nuccio Di Paola, «è un massacro senza precedenti». Mai un governo era andato sotto così su una manovra.
L'articolo completo oggi sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale.
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia