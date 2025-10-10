Manovra quater Ko all’Ars, il centrodestra si sgretola. Schifani: «Tradito da FdI. Non mi dimetto»

Per il Pd è stata la «Waterloo di Schifani», per Fratelli d’Italia «la Caporetto dell’alleanza». Comunque la si definisca, il senso politico della giornata di votazioni all’Ars sulla manovra quater non cambia: la maggioranza di centrodestra si è liquefatta, non c’è più.

Sono esplose tutte le micce accese da mesi, in primis il malessere di Fratelli d’Italia per le nomine fatte dal governatore ai vertici della sanità. Poi anche i malumori degli autonomisti di Lombardo. E in mezzo pure la resa dei conti di alcuni pezzi di Forza Italia contro i leghisti di Luca Sammartino.

All’opposizione è bastato mettersi comodamente sul divano e assistere alla scena. Azionando con precisione il voto segreto che ha permesso a Pd e 5 Stelle di sfruttare i franchi tiratori del centrodestra contro il governo: sono stati sempre almeno 12, a volte perfino 17.

Così la manovra quater è stata affondata. Bocciati più della metà degli articoli. E soprattutto, impallinati quelli su cui Schifani si era maggiormente speso in pubblico.