Al Comune di Palermo bilancio in rosso, ora si cercano 90 milioni

La ragioneria segnala gli ammanchi per i minori incassi di multe e tributi anche per il 2026 e il 2027. Basile: «Serve la variazione entro il 30 novembre per evitare squilibri»

Sarà una corsa contro il tempo. Il Consiglio comunale dovrà trovare qualcosa come oltre 90 milioni di euro per ripianare i minori introiti previsti nei bilanci previsionali del 2026 e del 2027, mentre per quest’anno si dovrà far fronte a 21 milioni di euro di minori introiti per le sanzioni amministrative della polizia municipale.

Cifra, quest’ultima, persino più alta rispetto a quella di cui si era parlato nei giorni scorsi e che si fermava a 16 milioni. Il ragioniere generale Paolo Bohuslav Basile non usa mezzi termini: «Queste minori entrate - scrive in una nota indirizzata al Consiglio comunale, all’assessore Alaimo e al collegio dei revisori - richiedono l’approvazione, entro il 30 novembre, di una variazione che ripristini gli equilibri di bilancio».

I minori incassi arriverebbero da un netto calo degli accertamenti di multe da parte della polizia municipale e dalla riduzione degli introiti dei tributi, pari a circa 46 milioni per ogni anno. Le uniche buone notizie arrivano dall’imposta di soggiorno con un incremento di 2,8 milioni.

Un pannicello caldo rispetto all’enorme massa di soldi che improvvisamente si scopre che vengono meno. I motivi? L’assessore al Bilancio, Brigida Alaimo, è cauta: «Attenzione, parliamo di previsioni - sottolinea -. Non voglio alimentare inutili allarmismi sulle finanze dell’ente. A me non risulta che a oggi sia cambiato niente. Per questo voglio capire i motivi di questi incassi notevolmente al ribasso. Siamo in una fase istruttoria».

