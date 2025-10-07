Schifani e Pilato, un anno di tensioni tra governo regionale e magistrati contabili

È uno scontro che in meno di un anno ha quasi azzerato i rapporti fra il governo regionale e la Corte dei Conti, quello andato in scena, in modo pubblico a colpi di comunicati stampa, fra Renato Schifani e l'ormai ex presidente della sezione di Controllo Salvatore Pilato.

Un feeling mai nato, per la verità, visto che poche settimane dopo l’insediamento di Schifani i magistrati contabili avviarono l’iter che portò per la prima volta a non parificare il bilancio dell’anno precedente.

Negli ultimi mesi però la crisi si è acuita. La prima scintilla, a fine febbraio, è stata la delibera con cui la sezione di Controllo, guidata da Salvatore Pilato, ha evidenziato ritardi di 5 anni e sprechi per almeno 70 milioni nel piano che doveva portare al potenziamento dei reparti di terapia intensiva e dei pronto soccorso. Schifani parlò in quella occasione di «errori da parte dei magistrati che rischiano di provocare allarme sociale». E Pilato arrivò a rispondere con una nota pubblica di 8 pagine: «L’eventuale allarme non può essere ascritto alla nostra attività. Semmai al grave e risalente stato di inefficienza della spesa sanitaria e all’inadeguatezza dei livelli di assistenza nel territorio».