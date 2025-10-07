Pilato lascia la Corte dei Conti siciliana: «Bilanci in equilibrio, ma la Regione resta inefficiente»

Salvatore Pilato lascia la Corte dei Conti siciliana, l'ormai ex presidente della sezione di Controllo andrà a Roma a dirigere la squadra di magistrati che si occupa di autonomie.

È una promozione, che chiude una fase di scontro mai vista prima fra la Corte dei Conti e il presidente della Regione. Renato Schifani ha più volte contestato perfino l'avvio di alcune indagini decise da Pilato. Un braccio di ferro che ha avuto il suo culmine quando i magistrati hanno criticato la gestione degli investimenti nella sanità post Covid e ancora di più quando hanno bocciato la scelta dei termovalorizzatori e la gestione della crisi idrica.

E così nel giorno dell'addio a Palermo, in un'intervista al Giornale di Sicilia, Pilato ha voluto segnalare le criticità riscontrate in tanti anni al lavoro alla Corte dei Conti siciliana. Ha iniziato stemperando l'entusiasmo la notizia dell'azzeramento del disavanzo da parte del governo regionale: «Al conseguimento dell'equilibrio finanziario, ancora da verificare nelle esatte grandezze dei saldi – ha detto Pilato –, corrisponde la presenza di gravi situazioni di inefficienza amministrativa». Per questo motivo «l’avanzo di bilancio esposto dalla Regione nei più recenti risultati d’esercizio non deve generare false ed errate illusioni».