Manovra quater, depositati all'Ars 2500 emendamenti. Seduta rinviata

La discussione potrebbe slittare a domani, prima l’aula si dovrà esprimere sull'elezione di un componente alla Corte dei Conti

Sala d'Ercole, l'aula dell'Assemblea regionale

Sono circa 2500 gli emendamenti alla manovra quater da 241 milioni di euro depositati all’Ars, il termine è scaduto alle 10. La discussione generale al testo è all’ordine del giorno della seduta che era prevista per le 11 ma è stata rinviata alle 15.

Probabile però che la discussione slitti a domani, prima l’aula si dovrà esprimere sull'elezione di un componente alla Corte dei Conti e poi sul parere al deputato supplente, figura contenuta in una norma nazionale di modifica dello statuto speciale che andrà in doppia lettura a Camera e Senato.

