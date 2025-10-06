Palermo, Comune: interventi manutenzione immobili confiscati a mafia

La Giunta comunale di Palermo ha approvato, su proposta dell’Ufficio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica, il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento negli immobili confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali del Comune di Palermo" per un importo complessivo di 794.000 euro.

«Con questo intervento - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando - non solo tuteliamo il patrimonio immobiliare confiscato, ma garantiamo anche condizioni dignitose di vivibilità agli assegnatari. La lotta alla mafia passa anche dalla riqualificazione concreta degli spazi urbani e dal rafforzamento del diritto alla casa per chi vive in condizioni di disagio perché dietro ogni muro fatiscente c'è una persona, una famiglia, una storia che merita attenzione e rispetto. Palermo vuole essere una città che non dimentica il valore dei beni sottratti alle mafie: restituirli alla collettività in condizioni dignitose è un atto di giustizia».

«Il progetto - conclude Orlando -, inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027, comprende interventi urgenti su impianti idrici, elettrici e strutturali di immobili Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) gravemente degradati e assegnati a famiglie in difficoltà. L’approvazione in linea amministrativa consente ora l'avvio della procedura di gara per l’esecuzione dei lavori, che saranno seguiti e diretti dall’Ufficio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica che ringraziamo per lo straordinario lavoro che stanno portando avanti».