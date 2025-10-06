Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Politica Palermo, Comune: interventi manutenzione immobili confiscati a mafia

Palermo, Comune: interventi manutenzione immobili confiscati a mafia

di

Totò Orlando, l'assessore comunale ai Servizi cimiteriali

La Giunta comunale di Palermo ha approvato, su proposta dell’Ufficio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica, il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento negli immobili confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali del Comune di Palermo" per un importo complessivo di 794.000 euro.

«Con questo intervento - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando - non solo tuteliamo il patrimonio immobiliare confiscato, ma garantiamo anche condizioni dignitose di vivibilità agli assegnatari. La lotta alla mafia passa anche dalla riqualificazione concreta degli spazi urbani e dal rafforzamento del diritto alla casa per chi vive in condizioni di disagio perché dietro ogni muro fatiscente c'è una persona, una famiglia, una storia che merita attenzione e rispetto. Palermo vuole essere una città che non dimentica il valore dei beni sottratti alle mafie: restituirli alla collettività in condizioni dignitose è un atto di giustizia».

«Il progetto - conclude Orlando -, inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027, comprende interventi urgenti su impianti idrici, elettrici e strutturali di immobili Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) gravemente degradati e assegnati a famiglie in difficoltà. L’approvazione in linea amministrativa consente ora l'avvio della procedura di gara per l’esecuzione dei lavori, che saranno seguiti e diretti dall’Ufficio Tecnico Edilizia Residenziale Pubblica che ringraziamo per lo straordinario lavoro che stanno portando avanti».

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province