Palermo, Comune in campo contro il peso eccessivo degli zaini scolastici

Una nota congiunta per sensibilizzare scuole e famiglie sulla necessità di ridurre il peso eccessivo degli zaini scolastici. È quella diffusa oggi dagli assessori del Comune di Palermo, Aristide Tamajo (Istruzione e Formazione) e Fabrizio Ferrandelli (Sanità e Politiche giovanili), che raccolgono l’appello di studenti e genitori preoccupati dagli effetti che carichi sproporzionati possono avere sulla salute dei ragazzi.

Nella comunicazione, indirizzata ai dirigenti scolastici cittadini, si sottolinea come il problema non sia nuovo: negli ultimi anni sono aumentati i casi di problematiche posturali e alla colonna vertebrale in età preadolescenziale, spesso collegati proprio al peso degli zaini. Le linee guida nazionali raccomandano che lo zaino non superi il 10-15% del peso corporeo dell’alunno: per un bambino di 10 anni, che pesa in media 36 chili, il limite massimo è di 3,6-5,4 kg; per un ragazzo di 12 anni (48 kg) tra 4,8 e 7,2 kg. Oltre questi valori, il rischio è di disturbi funzionali e deformazioni anatomiche come scoliosi e ipercifosi.