Comune di Palermo, le progressioni e i tributi: ora è scontro tra i manager

È un fuoco grande quello che sta divampando dentro il Comune dopo che la capo area dei Tributi, Maria Mandalà e il dirigente del servizio Tari, Fabrizio La Malfa hanno ridotto la previsione di entrata di Tari e Imu per il 2026 di 10 milioni di euro. Un annuncio che ha provocato la fiammata del direttore generale, Eugenio Ceglia, il quale chiede conto e ragione di alcune posizioni «di inaudita gravità». E invoca una relazione scritta entro il primo pomeriggio di lunedì, minacciando anche sanzioni disciplinari.

Tutto nasce dai criteri delle progressioni verticali: hanno creato molto malcontento fra il personale, che si è sentito trascurato perché l'amministrazione ha messo poche caselle a disposizione per le promozioni. Una lettera, con 91 firme, aveva annunciato che gli impiegati da lunedì scorso si sarebbero attenuti ai profili professionali di appartenenza.

A questo punto la Mandalà, non potendosi più avvalere dell’apporto istruttorio di ben 91 unità (44 collaboratori amministrativi e 47 collaboratori sistemi informativi), si ritiene «costretta a rivedere al ribasso le previsioni di entrate dei tributi locali, non potendo l’area dedicarsi all’emissione degli avvisi puntuali, frutto di istruttorie specifiche che possono essere operate solo dalle figure a ciò preposte, in atto assenti nella pianta organica» dell’ufficio.