Polemiche per il Villaggio dell'Esercito a Palermo. Il ministro Crosetto: «Forze armate difendono anche chi protesta»

Elicotteri, droni, simulatori di volo: è polemica a Palermo per il «Villaggio Esercito» che da domani a domenica si insedierà a piazza Politeama con l’obiettivo di offrire «ai cittadini e ai turisti l’opportunità di conoscere da vicino la realtà della Forza Armata». Reti pacifiste e una parte del centrosinistra però si oppone e hanno invitato la cittadinanza a scrivere al sindaco, Roberto Lagalla, una lettera: «Esibire armi da guerra, nel mentre che decine di migliaia di civili vengono irragionevolmente sterminati a Gaza City - recita, tra l’altro, la lettera - ferisce la sensibilità della nostra Città conosciuta nel mondo per l’integrazione e la pace. Palermo, la città dell’accoglienza, piuttosto si è riversata nelle strade con un fiume di dissenso che rimarrà vivo fino a quando il genocidio non avrà fine».

Il sindaco di Palermo, rispondendo, ricordar che sono le forze armate a proteggere, al momento, la Global Sumud Flotilla e altre operazioni umanitarie nel mondo. «Vogliamo ricordare con orgoglio - ha affermato Lagalla - l'impegno dell’Esercito Italiano nelle missioni umanitarie e di peacekeeping che, in numerosi scenari internazionali, vedono i nostri militari operare quotidianamente per la tutela dei diritti umani, la protezione delle popolazioni civili e il ripristino della convivenza pacifica. Perchè la presenza dell’Esercito, ispirandosi all’articolo 52 della Costituzione, rappresenta un punto di riferimento di garanzia e tutela della democrazia».