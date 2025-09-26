Festa dell'Unità a Palermo, Orfini: «L'Alleanza atlantica che conoscevamo è finita»

Mentre Gaetano Gambino, presidente del Partito Democratico di Palermo, ha spiegato come le attività legate a Terzo settore e volontariato producano il cinque percento del pil italiano, per un totale di circa 80 miliardi: “Un terzo della popolazione - ha aggiunto Gambino - riceve assistenza dal terzo settore, che impegna 3,5 milioni di persone: fra i quali 2,5 milioni sono volontari”.

Zampa, promotrice della legge sui minori stranieri non accompagnati, è intervenuta nel corso del panel “Il cuore sociale di Palermo: il ruolo del Volontariato nel Terzo settore”: “Il volontariato costruisce anche ricchezza economica, nel momento in cui costruisce una società più solidale, oltre che più felice e serena”.

“Una politica e delle istituzioni intelligenti sono quelle che mettono in piedi un servizio che possa sostenere l’azione dei volontari”. Ne ha parlato la senatrice Sandra Zampa, capogruppo Pd in Commissione Affari sociali nel corso della giornata di apertura della Festa dell’Unità di Palermo, ospitata a Villa Filippina fino a domenica 28 settembre.

Al dibattito hanno partecipato anche Giuseppe Mattina, ex assessore alla Cittadinanza sociale del Comune di Palermo; Stefania Campanella, amministratore delegato della Cooperativa sociale CAAP; Alfonso Cinquemani, presidente del Centro Astalli; Fausto Melluso, presidente dell’Arci di Palermo, Cettina Cammarata, della Comunità di Sant’Egidio.

La politica internazionale al centro del secondo panel: “Europa e territori: il futuro di Palermo e della Sicilia”, al quale hanno partecipato: Matteo Orfini, componente della Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera; Giuseppe Lupo, vicepresidente della Commissione Budget al Parlamento europeo; Camilla Laureti, europarlamentare e responsabile delle Politiche agricole e alimentari del Partito Democratico; oltre alla Segretaria del Pd di Palermo, Teresa Piccione.

“Viviamo una fase nuova sui rapporti con gli Usa - ha detto Orfini -: non c’è più l’Alleanza Atlantica nel modo in cui la conoscevamo, per via dell’atteggiamento di Trump. E anche la gestione di Ursula von der Leyen non è stata impeccabile. Questo deve portarci a comprendere che il meccanismo delle relazioni vada ripensato. Dobbiamo pensare come aprire nuove strade commerciali e come potenziare rapporti per sostenere le nostre aziende e determinate filiere”.

Sull’utilità del riarmo si è detto favorevole Giuseppe Lupo: “C’è bisogno di una difesa comune. Ripudiamo la guerra ma dobbiamo essere nelle condizioni di difendere i nostri cittadini anche se non tutti in Europa sono d’accordo. C’è una battaglia vera: dobbiamo muoverci per una difesa comune e per fare questo bisogna rivedere i trattati. Sulla difesa il M5S sbaglia, spero possa esserci un chiarimento per condividere anche con loro alcune battaglie”.

“La lotta alla mafia come priorità!” è il titolo del dibattito che apre gli incontri di oggi pomeriggio (ore 17) per la seconda giornata della festa dell’Unità di Palermo. Ospite Maurizio de Lucia, procuratore capo di Palermo, insieme a Filippo Parrino, presidente Legacoop Sicilia, presidente della Commissione Antimafia all’Ars, Antonello Cracolici e alla senatrice Enza Rando, membro della Commissione Antimafia e responsabile Contrasto alle mafie, Legalità e trasparenza del Partito Democratico.

Alle 18,30 Sandro Ruotolo, giornalista, europarlamentare e responsabile Informazione, Cultura e Memoria del Partito Democratico parlerà di giornalismo d’inchiesta e libertà di stampa.

Alle 19,15 il secondo panel della giornata: “Conoscenza, competenze, lavoro”. Intervengono: Daniela Crimi, preside del liceo linguistico Cassarà di Palermo; Giorgio Marretta, segretario provinciale GD Palermo; Vincenzo Barbaro, consulente del lavoro e amministratore Unico Barbaro & Partners Job Consulting stp; Antonio Rubino, componente della direzione nazionale del Pd; Alessandro Bellavista, ordinario di Diritto del lavoro all'Università di Palermo; e la deputata regionale Valentina Chinnici, membro della Commissione Cultura, Formazione, Lavoro all’Ars.

In serata (ore 21), nello spazio teatro Teatrolab mette in scena AMLET* di Luigi Maria Rausa e, a seguire, stand-up di Emanuele Pantano e il concerto degli Agricantus.