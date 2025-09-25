Ponte sullo Stretto, Germanà (Lega): «Opera ingegneristica del secolo. Dalla Corte dei Conti nessuna bocciatura»

«Il Ponte sullo Stretto è l’opera ingegneristica più importante del secolo che farà brillare l’Italia agli occhi del mondo intero». Lo afferma Nino Germanà, senatore e segretario della Lega in Sicilia, replicando alle critiche delle opposizioni.

Germanà sottolinea come «non ci sia stata alcuna bocciatura da parte della Corte dei Conti sulla delibera Cipes, ma soltanto richieste di chiarimenti e integrazioni, come giusto che sia, che arriveranno nei tempi previsti».

Il segretario regionale del Carroccio accusa le opposizioni di «gridare allo scandalo dall’inizio della legislatura in modo strumentale e ideologico». «Noi siamo convinti di andare avanti nell’interesse del Paese – aggiunge – e il nostro obiettivo è chiudere questa legislatura con due anni di cantiere alle spalle».