Palermo, al via la Festa dell’Unità con quattro giorni di politica e spettacolo

La Festa dell’Unità torna a Palermo e quest’anno sceglie come cornice Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola. Da domani (25 settembre) al 28 settembre la storica manifestazione del Partito Democratico animerà la città con un calendario fitto di appuntamenti: 20 panel politici distribuiti in quattro giornate, oltre 120 relatori, tre palchi tematici e numerosi eventi culturali e musicali.

Accanto ai dibattiti politici, non mancheranno i momenti di intrattenimento: due spettacoli teatrali («Lisistrata» e «Amlet*» di Teatrolab), cinque concerti e performance musicali (Matrimia, Agricantus, Shakalab, Doni’s Band e il closing dj set Rausa/Cataldi).

La festa sarà anche un villaggio a cielo aperto di 10mila metri quadrati, con spazi per 15 librerie e case editrici, stand di artigianato e vintage, laboratori per bambini e famiglie, oltre 50 produttori agricoli impegnati nel mercato Contadini in Villa, e un’esposizione di un centinaio di veicoli storici tra auto e moto d’epoca prevista domenica 28 settembre.