Rifiuti, via libera alla settima vasca di Bellolampo: «Altri quattro anni di autonomia»

Via libera della Regione Siciliana alla settima vasca bis della discarica di Bellolampo di Palermo, sulla base del progetto elaborato dall’amministrazione comunale, insieme alla Rap, l’azienda comunale di igiene ambientale. Adesso, Palazzo delle Aquile potrà proseguire il percorso per appaltare l’opera, finanziata dalla Regione con 15 milioni di euro.

Il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica specialistica presieduta da Gaetano Armano, garantirà una capacità aggiuntiva di un milione e mezzo di tonnellate per lo smaltimento di rifiuti, assicurando a Palermo un’autonomia operativa di almeno altri quattro anni.

«Un tempo prezioso che intendiamo impiegare per incrementare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata, rafforzando il nostro impegno per una gestione più sostenibile e moderna dei rifiuti urbani», assicurano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore all’Ambiente Piero Alongi, che aggiungono: «Ringraziamo il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, per l’attenzione dimostrata verso le esigenze della città e per la firma del decreto».