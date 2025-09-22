Frane, 6 milioni di euro per il consolidamento della rocca di Marineo

La struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene a Marineo, nel Palermitano, per consolidare la rocca. Gli uffici diretti da Sergio Tumminello hanno pubblicato la gara per l’affidamento delle opere, per un importo di 6 milioni di euro, fissando al prossimo 20 ottobre il termine per la presentazione delle offerte. Con il consolidamento dell’imponente rupe che sovrasta il centro abitato di Marineo si avvia a conclusione una vicenda che risale al 1980, quando si registrarono i primi casi di crollo di blocchi lapidei dal versante della rocca, con grave pregiudizio per l’utenza delle arterie viarie sottostanti e per i residenti di alcune abitazioni.
