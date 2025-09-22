È morto a Palermo Rosario Schifani, il fratello del presidente della Regione

È morto a Palermo Rosario Schifani, 78 anni, fratello del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Professore ordinario di Elettrotecnica l'Università degli Studi di Palermo, Rosario Schifani, accanto al quarantennale impegno didattico ha svolto ampia attività di ricerca con numerose pubblicazioni internazionali che hanno consentito al Laboratorio Dielettrici, da lui realizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di essere conosciuto in ambito europeo.

Il cordoglio della politica

Numerosi gli attestati di cordoglio per la morte di Rosario Schifani «Al presidente Renato Schifani tutta la nostra vicinanza e il nostro cordoglio per la scomparsa del fratello Rosario, illustre accademico dell’ateneo di Palermo», affermano il capogruppo della Lega a Palazzo dei Normanni, Salvo Geraci, i deputati Luca Sammartino, Pippo Laccoto, Vincenzo Figuccia e l’assessore Mimmo Turano. Cordoglio viene espresso dal gruppo parlamentare di Grande Sicilia all’Assemblea regionale siciliana, insieme all’assessore Francesco Colianni, dal senatore Nino Germanà, segretario della Lega per Salvini premier in Sicilia. «A nome di tutti i deputati regionali di Forza Italia, desidero esprimere le nostre più sentite e profonde condoglianze al Presidente della Regione Siciliana e alla sua famiglia per l’improvvisa e dolorosa scomparsa del fratello, il professor Rosario Schifani» dice il presidente dei deputati di Forza Italia all’Ars Stefano Pellegrino.