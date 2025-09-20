Regionali, c'è un nuovo bonus: il governo stanzia 10 milioni per i funzionari

Un nuovo bonus per gli attuali 10.032 funzionari della Regione. Varrà fra i 400 e i 1.000 euro lordi all’anno e sarà erogato in un’unica soluzione insieme al salario accessorio, di fatto rendendolo più ricco. È questa la traduzione di un emendamento molto tecnico che il governo ha scritto ieri e che verrà presentato nei prossimi giorni in commissione Bilancio all’Ars per essere inserito nella manovra quater che verrà approvata entro metà ottobre, in modo da poter erogare il primo assegno extra a tutti i dipendenti non dirigenti già a fine anno.

La norma costerà alla Regione dieci milioni subito e altri quaranta nei prossimi due anni. È costruita in modo da applicare anche alla Regione un articolo, il 14, del decreto legge 25 del 2025 che a livello nazionale ha previsto la stessa misura extra per gli statali e per i comunali. Il governo Meloni già per quest’anno ha stanziato 190 milioni.

Nell’attesa di avere certezza di tutto ciò, le principali sigle hanno calcolato che oggi il salario accessorio vale già fra i 400 e gli 800 euro e che grazie all’assegno potrebbe crescere, almeno per le fasce più alte fino a 1.500, forse qualcosa in più.