Medio Oriente, Tajani al convegno di Palermo: «Sì alla costruzione di uno Stato palestinese»

«Ci sono poche situazioni internazionali di cui sappiamo così poco. E tutte le informazioni e le immagini sono guidate dagli interessi, da entrambe le parti, e questo rende tutto più difficile. Sento molte persone, anche i cosiddetti esperti, che si muovono come se sapessero tutto ciò che accade. Ad esempio, alla domanda: quanto Hamas utilizza gli ospedali o le scuole per nascondere i terroristi, usando le persone come scudi? Hamas dice che non è così, mentre Israele dice il contrario. Come si fa a giudicare da lontano? E’ molto difficile». Così Thomas de Maizière, ex ministro tedesco della Difesa, a proposito del conflitto in Medio Oriente e dell’invasione di Gaza, parlando a margine dell’iniziativa «Palermo, crocevia del Mediterraneo», organizzata dalla fondazione Med-Or, a Villa Igiea.

«Penso a Gaza e siamo contrari all’offensiva e ad ogni ipotesi di trasferimento forzato delle persone dalla Striscia, così come condanniamo l’espansione in Cisgiordania. Lavoriamo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi». Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in un messaggio letto nel corso dell’iniziativa Palermo, crocevia del Mediterraneo, organizzata a Villa Igiea. «Siamo in prima linea per gli impegni umanitari - prosegue -. e serve il rilancio di un processo, per far vivere quei paesi in sicurezza», ha aggiunto Tajani, che ha confermato che «il 22 settembre a New York aderiremo con convinzione a una dichiarazione nell’ambito delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di costruire uno Stato palestinese e far cessare le ostilità».

«E’ chiaro che ha iniziato Hamas - prosegue - il 7 ottobre, con quel massacro terribile. Che Israele dovesse reagire era chiaro. Nel frattempo, non Israele ma il governo di Netanyahu, ha esagerato, ha superato le linee. E’ inaccettabile quello che sta facendo il suo governo. Ma, naturalmente anche Hamas domani potrebbe liberare gli ostaggi e, se in quel caso Israele dovesse continuare ad attaccare Gaza, sarebbe davvero difficile. Perché Hamas non libera gli ostaggi? Trovo importante che non si parli di Israele, ma di Netanyahu; così come non è stata la Russia a invadere l’Ucraina ma è stato Putin. C’è una grossa differenza», conclude Maizière.

«Il problema palestinese è fonte di minaccia per la pace e la sicurezza del Mediterraneo. I fallimenti internazionali legati a Gaza hanno un effetto devastante», ha detto nel suo intervento il principe e diplomatico saudita Turki al-Faisal, presidente del King Faisal center for research and Islamic Studies. «La premier Giorgia Meloni dovrebbe unirsi a noi per arrivare alla pace in tutto il Medio Oriente. Meloni ha condannato l’occupazione della Russia in Ucraina e allora dovrebbe condannare anche l’occupazione di Gaza da parte di Israele», ha aggiunto

Il tema dell'immigrazione

«Il Mare Nostrum non deve essere più associato alle morti. Lavoriamo con i partner della sponda Sud per combattere le reti criminali dei trafficanti di esseri umani e per promuovere la crescita attraverso partenariati paritari, nello spirito anche del Piano Mattei», ha poi detto Tajani.

«L’Italia vuole essere lo snodo energetico dell’Europa nel Mediterraneo - prosegue - grazie a una rete di connessioni che ha nel nostro paese il proprio terminale. Anche per questo siamo protagonisti nel progetto del Corridoio economico e logistico Imec, la Via del Cotone, a cui le nostre imprese possono dare un contributo decisivo. Perché dove passano le merci, non passano le armi. Grazie al nostro forte impegno e al gioco di squadra, puntiamo a rendere l’Italia protagonista in Europa, nel Mediterraneo e nel mondo».

«Non possiamo occuparci del problema immigrati senza parlare con paesi come il Marocco, l’Egitto o la Tunisia», gli ha fatto eco Thomas de Maizière. «Nel 2012 sono arrivati in Europa un milione di migranti - prosegue - nel 2024 sono stati 200 mila. Di questi 68 mila sono arrivati dalla parte centrale e 70 mila dalla rotta orientale. Negli ultimi anni, inoltre, sono giunti dall’Ucraina 4 milioni di persone. Solo in Germania 1,2 milioni», conclude de Maizière.

Palermo città dell'integrazione

«Parlare di Mediterraneo a Palermo significa riconoscere non solo un dato geografico, ma anche una dimensione storica e prospettica. E’ una città europea e al tempo stesso mediterranea, luogo in cui si è sviluppata una fusione sapiente di sensibilità e di inclusioni diverse», ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, padrone di casa. «Non è un caso - prosegue - che qui convivano chiese cattoliche, una moschea e una sinagoga in corso di realizzazione. E’ una città in cammino, che ha superato antichi retaggi per guardare al futuro. Siamo chiamati ad assolvere a compiti di straordinaria rilevanza e speranza: essere un ponte di collegamento tra il Sud e il Nord, alla ricerca di una nuova identità, di una nuova pace e di un nuovo modello di vita», ha concluso Lagalla.