Aricò: «Attenzione per le periferie, in arrivo 4 milioni per la riqualificazione dello Zen 2»

«L’importante visita della Commissione speciale Hous allo Zen 2 di Palermo rappresenta un momento di grande attenzione per le periferie e per il loro rilancio. Il governo Schifani ha preso un impegno per la riqualificazione della piazza di questo quartiere con un intervento proposto dall’assessorato che guido e che è stato approvato dalla giunta regionale l’8 novembre 2023. Si tratta di un finanziamento di oltre 4 milioni di euro reso possibile grazie alla riprogrammazione dei fondi ex Gescal che due anni fa ha permesso di predisporre un piano di 20 interventi, per un totale di 47,5 milioni di euro a carico della Regione». Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, che questa mattina ha accompagnato la Commissione speciale Hous del Parlamento Europeo in missione a Palermo.

Allo Zen 2 il progetto predisposto dall’assessorato regionale delle Infrastrutture prevede la creazione di un'area polifunzionale, uno spazio verde attrezzato e fruibile da tutte le fasce d'età. «La piazza – continua Aricò – diventerà simbolo del riscatto delle aree periferiche, sulla scia di quanto sta perseguendo il governo Meloni con il "Modello Caivano" che permetterà di eseguire importanti interventi riqualificativi nei quartieri Borgonuovo a Palermo e San Cristoforo a Catania».