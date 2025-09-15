Schifani: «La Regione ha stanziato le risorse per il waterfront». E su Tardino: «Decide il Tar»

Dodici milioni e mezzo destinati alla riqualificazione del waterfront di via Crispi: risorse stanziate dalla Regione e affidate al Comune di Palermo come soggetto attuatore. Il presidente Renato Schifani rivendica l’impegno per restituire alla città un tratto di costa a lungo abbandonato, sottolineando come l’opera rientri nella strategia di sviluppo infrastrutturale avviata con il governo nazionale.

Parallelamente, Schifani conferma che il ricorso contro la nomina di Annalisa Tardino a commissario straordinario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale resta pendente. L’udienza è fissata al 13 gennaio e sarà il Tar di Palermo a stabilire nel merito la legittimità della nomina.