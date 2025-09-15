Formazione professionale, piattaforma ancora in tilt: bloccati oltre 61 milioni di euro

Il primo tilt informatico si era registrato venerdì, pochi minuti dopo l'attivazione della piattaforma. Il secondo è andato in scena oggi, uguale al primo: tutto fermo dopo pochi minuti. E così gli enti della formazione professionale non hanno potuto presentare progetti e domande per i finanziamenti della Regione. E restano bloccati 61 milioni e 600 mila euro.

Venerdì l’assessore alla Formazione Mimmo Turano si era scusato con gli enti e con gli allievi per il flop e aveva attaccato Sicilia Digitale che ha creato la piattaforma. La partecipata regionale a sua volta aveva assicurato che oggi tutto sarebbe andato liscio come l’olio. E invece: tutto paralizzato dopo pochi minuti.

A restare bloccato è l’attesissimo avviso 7, quello che permette di finanziare i corsi tradizionali. Ma a seguire era prevista la pubblicazione dell’avviso 6, che stanzia altri 70 milioni e permette di attivare la formazione per i disoccupati che hanno perso il reddito di cittadinanza e devono percepire altri contributi.