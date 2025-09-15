Ast, Lombardo difende Genovese: «Basta attacchi, guardate il suo curriculum»

«Finita l’aggressione da parte dei leoni da tastiera e dei tanti censori in salsa sicula contro Luigi Genovese nominato presidente dell’Azienda Siciliana Trasporti? Il “trombato” alle regionali del 2022, “il figlio di”, è stato calunniato a sufficienza? Si sono accorti lor signori che Genovese con le oltre 9000 preferenze è il settimo più votato dei circa 900 candidati alle regionali del 2022? Che non gli è scattato il seggio a Messina per poche decine di voti? Hanno dato un’occhiata a tempo perso al suo curriculum?», dichiara l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo.

«Vogliono verificare se di simili se ne trovano tra gli amministratori di enti in Sicilia? Hanno saputo della laurea in legge, del lavoro di ricerca in scienze economiche, aziendali e giuridiche? E dei ruoli che ha svolto di amministratore di aziende di trasporti e logistica, dal fatturato pari o superiore a quello dell’Ast e dal numero di dipendenti 4/5 volte più grande? Dell’impegno di deputato regionale e capogruppo serio e scrupoloso? Vogliono esercitarsi, sempre in tastiera, a trovare un nominato più titolato? Intanto ci complimentiamo in anticipo».