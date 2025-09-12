Termovalorizzatori di Palermo e Catania, Assoambiente premia Schifani

Saranno consegnati questa sera nel corso di un evento a Roma i Premi "PIMBY (Please In My Back Yard) Green 2025", promossi da Assoambiente, l’Associazione che rappresenta le imprese che operano nel settore dell’igiene urbana, riciclo, recupero, economia circolare, smaltimento rifiuti e bonifiche. "La nostra iniziativa valorizza ogni anno la cultura del fare premiando l’impegno di enti pubblici e imprese nel realizzare opere e iniziative di pubblica utilità, in contrasto con la sindrome NIMBY (Not In My Back Yard), che spesso immobilizza il nostro Paese in diversi settori. Un approccio in grado di generare valore e occupazione nelle comunità in cui si insedia l’opera, contribuendo allo sviluppo e alla transizione ecologica del nostro Paese. Il nostro Premio racconta un’Italia che cresce e avanza, superando le opposizioni pregiudiziali", ha evidenziato il presidente Assoambiente Chicco Testa.

Sono otto i riconoscimenti che saranno assegnati in tre categori enel corso dell'evento serale che sarà moderato dalla conduttrice e giornalista Ilaria D'Amico: progettazione e realizzazione di infrastrutture strategiche per i territori e impianti industriali tecnologicamente avanzati; confronto, dialogo e partecipazione per creare coinvolgimento positivo e responsabile nei cittadini; pubblicazione di articoli che contribuiscono a diffondere un'informazione trasparente volta a contenere il fenomeno dell'opposizione aprioristica a qualsiasi opera. Queste lei mprese e pubbliche amministrazioni premiate, le motivazioni e i protagonisti che ritireranno il riconoscimento: Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, per i duetermovalorizzatori che saranno realizzati a Palermo e Catania con l'obiettivo di ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica e trasformare scarti in energia, migliorando la sostenibilità ambientale del territorio. Per la realizzazione dei due impianti èprevisto un finanziamento complessivo di 800 milioni di euro.