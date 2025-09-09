Sicilia, altri 42 milioni per gli incentivi alle assunzioni: riapre la piattaforma online

Da domani (10 settembre) sarà nuovamente attiva la piattaforma telematica per la presentazione dei documenti necessari ad accedere agli incentivi per le assunzioni voluti dal governo Schifani. L’assessorato regionale al Lavoro ha infatti incrementato di 42 milioni di euro le risorse dell’avviso 14/2024 del Pr Sicilia Fse+ 2021-2027, permettendo così lo scorrimento delle graduatorie già pubblicate.

«Con le risorse finanziarie aggiuntive – spiega l’assessore al Lavoro, Nuccia Albano – continuiamo a rafforzare le misure per aumentare l’occupazione nelle imprese, favorendo l’ingresso di chi non ha un’occupazione stabile e riducendo i costi sostenuti dalle aziende che assumono a tempo indeterminato. Gli incentivi riguardano anche la trasformazione dei contratti a termine e l’assunzione stabile di giovani impegnati in tirocini».

Potranno accedere alla piattaforma, dalle 9 di domani fino alle 14 del 30 settembre, le imprese già inserite in graduatoria che intendono beneficiare degli incentivi. Il portale è raggiungibile all’indirizzo https://fse.regione.sicilia.it