Caso Tardino, la Regione rinuncia alla sospensiva. Schifani: «Il Tar decida nel merito»

L’incarico di Annalisa Tardino alla guida dell’Autorità Portuale di Palermo è salvo. Almeno per i prossimi mesi.

La Regione stamani, nell’udienza al Tar, ha ritirato la richiesta di sospensione del provvedimento di nomina fatto dal ministro della Infrastrutture Matteo Salvini alla vigilia di Ferragosto. Dunque la ex eurodeputata ed ex segretaria regionale leghista resta in sella almeno fino al giudizio di merito. E si tratta di alcuni mesi di lavoro garantito. Poiché la prima udienza verrà fissata con ogni probabilità a gennaio inoltrato.

Palazzo d’Orleans aveva aspramente criticato la nomina. Schifani aveva detto che era stato violato da Salvini il principio di concertazione con la Regione e in più riteneva che la Tardino non avesse i requisiti. Per questo aveva fatto un ricorso al Tribunale amministrativo regionale chiedendo la revoca della nomina e nell’immediatezza la sospensione in via cautelare.

Nel frattempo però i rapporti fra Schifani e Salvini sono tornati più sereni. “E’ il miglior ministro delle Infrastrutture che l’Italia abbia mai avuto” ha detto recentemente il presidente della Regione del leader leghista. Anche se i tecnici di Palazzo d’Orleans spiegano che la rinuncia alla sospensione del provvedimento è un passaggio tecnico necessario per ottenere una accelerazione del giudizio di merito, che altrimenti avrebbe avuto tempi ancora più lunghi.