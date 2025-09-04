Sicilia, Carmelo Frittitta nominato dirigente generale del dipartimento Energia

Carmelo Frittitta è il nuovo dirigente generale del dipartimento regionale dell’Energia. La nomina è stata deliberata oggi dalla giunta regionale, presieduta da Renato Schifani, su proposta dell’assessore all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni.

In servizio nell’amministrazione regionale dal 1994, Frittitta ha guidato nel corso della sua carriera diversi dipartimenti, tra cui Urbanistica, Agricoltura e Attività produttive. Attualmente ricopre il ruolo di capo di gabinetto vicario del presidente della Regione.

«Ringrazio il presidente della Regione e la giunta per avere condiviso e approvato la mia proposta di nomina di Carmelo Frittitta a dirigente generale del dipartimento Energia – afferma l’assessore Colianni –. Sono certo che Frittitta, che già si era distinto per le sue qualità professionali e per la comprovata esperienza al dipartimento delle Attività produttive, darà un contributo fondamentale alla gestione delle politiche energetiche della Sicilia, che ad oggi guida la transizione energetica in Italia. È una sfida appassionante quella che aspetta il dipartimento, che ha un ruolo centrale nelle strategie di sviluppo sostenibile dell’Isola, e siamo molto contenti di condividerla con il neo direttore a cui auguro buon lavoro, ringraziando vivamente l’uscente Calogero Burgio per l’impegno fin qui profuso».