Manovra, si riapre il caso delle mance: sul tavolo già 50 milioni

Nel frattempo però sul tavolo di Schifani è arrivato il dossier manovra quater. L’iter ripartirà dalla commissione Bilancio, non a caso già convocata per martedì. E non sarà dunque un disegno di legge della giunta ma la collazione di tutte le norme rimaste fuori dalla manovra ter, a luglio, alle quali il governo aggiungerà i 3 milioni per l’editoria, un fondo per finanziare laghetti artificiali nelle imprese agricole attraverso un bando che gestirà l’Irfis, la stabilizzazione dei precari dei consorzi di bonifica e le somme necessarie ad assicurare l’assistenza ai disabili.

Dovrebbe essere Carmelo Frittitta il nuovo dirigente generale del dipartimento Energia. Renato Schifani ha convocato per oggi la giunta mettendo questo incarico all’ordine del giorno. Il dirigente che ha guidato per anni le Attività Produttive governando la spesa di gran parte dei fondi europei tornerebbe così in sella a una struttura di primo piano appena qualche mese dopo il mancato rinnovo dell’incarico.

Il dibattito ieri si è acceso sul budget di 50 milioni che Schifani si era impegnato in estate ad assegnare per finanziare misure care ai deputati con ricadute nei collegi elettorali. È qualcosa di vicino alle mance ma il presidente ha ribadito di voler circoscrivere i finanziamenti a interventi per infrastrutture, anche piccole. Resta da decidere la formula per assegnare questi fondi.

La maggior parte dei partiti, dopo le inchieste che hanno travolto Fratelli d’Italia sulla gestione dei contributi, sarebbe d’accordo nel non approvare norme specifiche all’Ars ma solo la costituzione di un fondo dal quale poi attingere per finanziare gli interventi. Il nodo da sciogliere è la formula con la quale scegliere poi come orientare i fondi: c’è chi propone un ordine del giorno che faccia da road map all’assessorato Infrastrutture per emettere un decreto che assegna i soldi. Di questo si discuterà alla riapertura dell’Ars.