Nuova rete ospedaliera, i sindacati restano critici

La nuova rete ospedaliera siciliana, a un passo dall’approvazione, continua a far discutere. A sollevare critiche sono i sindacati, che denunciano la mancanza di confronto con l’assessorato alla Salute.

«La sanità siciliana deve potere fare un passo avanti a garanzia del diritto alla salute delle persone ma oggi temiamo che la mancanza di confronto con le parti sociali possa portare a un vicolo cieco e a ulteriori polemiche e difficoltà nell’elaborazione di piani condivisi ed efficaci – scrivono in una nota Cgil, Cisl e Uil regionali con le federazioni di categoria –. Per questo chiediamo all’assessore alla Salute Faraoni un incontro urgente sul tema della rete ospedaliera».

La Faraoni rivendica invece il percorso di condivisione già intrapreso.

