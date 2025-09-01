Scuola, assunzioni in Sicilia e fondi per l'alta formazione

Ci sono 29 posti per assistenti amministrativi e collaboratori scolastici nei licei artistici regionali e un finanziamento da circa 5 milioni per creare anche in Sicilia i campus che mettono insieme istituti tecnici, università e imprese. A pochi giorni dalla prima campanella, la Regione inizia a svelare le proprie carte per il nuovo anno scolastico.

Il bando per il concorso è stato appena pubblicato dall’assessorato all’Istruzione guidato da Mimmo Turano. Mette in palio posti nei licei artistici regionali: il Guttuso di Bagheria, il Cascio a Enna, il Libertini a Grammichele, il don Morello a Mazara del Vallo, l’Esposito a Santo Stefano di Camastra e il Morvillo di Catania. La Regione offre 3 posti di assistente amministrativo, 1 di assistente tecnico per elettronica, un altro di assistente tecnico in moda e costume e 24 posti di collaboratore scolastico. Le domande vanno presentate entro il 28 settembre.

Nel frattempo la Regione ha ottenuto una buona tranche dei finanziamenti che lo Stato ha stanziato per creare i campus Its. Si tratta di centri che verranno realizzati dagli istituti tecnici e professionali in partenariato con le fondazioni Its Academy, università, centri di ricerca, aziende e associazioni datoriali. È un sistema di alta formazione che ha l’obiettivo di mettere in rete sistema scolastico e mondo produttivo.