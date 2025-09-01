Scuola, assunzioni in Sicilia e fondi per l'alta formazione

Ci sono 29 posti per assistenti amministrativi e collaboratori scolastici nei licei artistici regionali e un finanziamento da circa 5 milioni per creare anche in Sicilia i campus che mettono insieme istituti tecnici, università e imprese. A pochi giorni dalla prima campanella, la Regione inizia a svelare le proprie carte per il nuovo anno scolastico.
Il bando per il concorso è stato appena pubblicato dall’assessorato all’Istruzione guidato da Mimmo Turano. Mette in palio posti nei licei artistici regionali: il Guttuso di Bagheria, il Cascio a Enna, il Libertini a Grammichele, il don Morello a Mazara del Vallo, l’Esposito a Santo Stefano di Camastra e il Morvillo di Catania. La Regione offre 3 posti di assistente amministrativo, 1 di assistente tecnico per elettronica, un altro di assistente tecnico in moda e costume e 24 posti di collaboratore scolastico. Le domande vanno presentate entro il 28 settembre.
Nel frattempo la Regione ha ottenuto una buona tranche dei finanziamenti che lo Stato ha stanziato per creare i campus Its. Si tratta di centri che verranno realizzati dagli istituti tecnici e professionali in partenariato con le fondazioni Its Academy, università, centri di ricerca, aziende e associazioni datoriali. È un sistema di alta formazione che ha l’obiettivo di mettere in rete sistema scolastico e mondo produttivo.
Il ministro Giuseppe Valditara ha stanziato 40 milioni e mezzo con l’obiettivo di finanziare 54 campus in tutta Italia. La Sicilia ha ottenuto 3 milioni e 750 mila per realizzare 5 campus, anche se le domande presentate dagli Its siciliani in risposta al bando ministeriale erano una trentina. Sono stati finanziati i progetti dell’istituto Marconi-Mangano di Catania. del Leonardo di Giarre, del Caruso di Alcamo, del Crispi di Ribera e dell’Antonello da Messina. Nel frattempo, sfruttando altri 2 milioni del ministero, anche la Regione ha predisposto un bando per finanziare un altro campus Its.
«Al ministro Giuseppe Valditara – afferma Turano – va il merito di aver intrapreso una serie di scelte lungimiranti per costruire la scuola del futuro. Un pilastro fondamentale di questo percorso è la creazione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale. Quando verrà per l’inaugurazione dell’anno scolastico, una delle tappe sarà proprio in un Its».
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia