Città metropolitana di Palermo, 39 nuove assunzioni entro il 2025: firmati i primi 11 contratti

La Città metropolitana di Palermo avvia un piano di rafforzamento del personale con 39 nuove assunzioni a tempo indeterminato entro il 2025. Questa mattina i primi 11 istruttori amministrativo-contabili hanno firmato il contratto con l’Ente, frutto dello scorrimento della graduatoria del concorso pubblico che nel 2024 aveva già portato all’assunzione di 36 unità. Nei prossimi giorni seguiranno altre due firme, per un totale di 13 nuove risorse da destinare alle diverse direzioni.

«Le nuove assunzioni rappresentano un passo fondamentale nel percorso di rinnovamento e rilancio della Città metropolitana – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla –. La qualità dei servizi pubblici passa dalla valorizzazione del capitale umano. Vogliamo costruire una pubblica amministrazione moderna, competente e capace di rispondere con efficacia ai bisogni dei cittadini».

Il piano del personale rientra nel Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) 2025/2027, approvato a marzo. Oltre agli istruttori, prevede entro la fine del prossimo anno l’ingresso di figure in tutte le aree: due dirigenti (uno tecnico e uno amministrativo) attraverso concorso, quattro funzionari tecnici tramite mobilità, quattro operatori esperti autisti, quattro cantonieri e quattro addetti all’accoglienza. A queste si aggiungeranno dieci funzionari tecnici e contabili nell’ambito del Programma nazionale capacità per la coesione 2021/2027, finanziato da fondi europei e statali.