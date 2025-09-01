Aumentano le risorse per le università siciliane, in arrivo oltre 500 milioni

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto che va a ripartire il Fondo agli atenei

L'Università di Palermo

Aumentano le risorse per le università della Sicilia. È di 556.711.389 euro lo stanziamento previsto per il 2025 dal Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), il principale strumento per l’assegnazione delle erogazioni pubbliche agli atenei per le spese di funzionamento e del personale. Il ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto che va a ripartire il Fondo alle università.

Per quelle della Sicilia l’incremento rispetto al 2024 è del 2,1% e del 15,7% rispetto ai 481.121.730 euro stanziati nel 2019.In dettaglio, l’università di Palermo potrà contare su un finanziamento di 224.640.887 euro (il 4% in più rispetto al 2024), l’università di Catania avrà una dotazione pari a 181.430.849 euro, mentre le risorse previste per l’università di Messina ammonteranno a 150.639.653 euro.

L’incremento dei finanziamenti alle università siciliane si inserisce in un quadro di generale crescita delle risorse destinate a tutti gli atenei italiani. Il Fondo di  finanziamento ordinario ammonta quest’anno a 9,4 miliardi di euro con uno stanziamento di 336 milioni di euro in più rispetto al 2024.

