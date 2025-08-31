Ars, Geraci (Lega): «Nessuno scontro con Schifani, avanti con la manovra quater»

«Le polemiche estive sono già il passato. La bella stagione è spesso povera di notizie e si finisce col rappresentare situazioni che non corrispondono alla realtà. Le parole del presidente della Regione Renato Schifani hanno chiarito che non c'è alcuno scontro con Salvini e con la Lega». Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

«Siamo già concentrati – aggiunge Geraci – sull’attività legislativa e sulla manovra quater, che prevede un mosaico di interventi per quasi 100 milioni di euro». Tra le misure citate: risorse per i Parchi archeologici, fondi per il trasporto aereo destinati ad attrarre compagnie con rotte intercontinentali verso la Sicilia, lo scorrimento della graduatoria della Film Commission con i fondi di sviluppo e coesione, la stabilizzazione dei precari negli enti locali, il finanziamento della legge Liberi di scegliere e la chiusura di alcuni contenziosi passivi attraverso i debiti fuori bilancio.

Sul fronte politico, Geraci sottolinea che «riguardo agli assetti nell’esecutivo regionale, la maggioranza affronterà il tema con le dovute attenzioni, per continuare un’azione di governo che sta facendo crescere la Sicilia, con dati positivi sull’economia reale riconosciuti anche dalle agenzie internazionali di rating».