Palermo, parere positivo dell'Agcm su Rap e Amat. Lagalla: «La strada è quella giusta»

«Il parere positivo giunto stamani - continua Lagalla - ci riempie di soddisfazione, perché conferma che la direzione scelta era quella giusta. Con determinazione, rigore, responsabilità e trasparenza abbiamo affrontato criticità profonde e annose, avviando un processo di trasformazione che oggi produce risultati tangibili e concreti. Società come Rap e Amat, un tempo simbolo di inefficienze e squilibri economici, oggi iniziano a generare utili di gestione, dimostrando che è possibile un modello pubblico virtuoso, sostenibile, pur nella consapevolezza di una costante ricerca di miglioramento dei servizi resi ai cittadini».

Parere positivo da parte dell’Agcm, l’autorità garante della concorrenza e del mercato, sulle controdeduzioni fornite dal Comune di Palermo sulle partecipate di Rap e Amat. Il Comune, a fronte di una relazione notificata dall’Authority ad inizio dello scorso giugno su queste due partecipate aveva sessanta giorni di tempo, dimostrando - sottolinea il sindaco Lagalla - «l'idoneità della documentazione trasmessa dal Comune e, soprattutto, l’efficacia del percorso intrapreso dall’amministrazione comunale nel risanamento strutturale dei conti dell’Ente e delle società partecipate».

Il primo cittadino del capoluogo siciliano poi rimarca come questo pronunciamento abbia «smentito le profezie dei soliti e ben identificati gufi che avevano pensato bene di criticare e creare allarmi, invece di dare credito ad un lavoro paziente, programmato nel tempo e portatore di risultati. Eravamo sereni anche alla luce del positivo riscontro della Corte dei Conti al Piano di riequilibrio, temporalmente contestuale alle richieste dell’Agcom, oggi pienamente soddisfatte» e conclude affermando che «l'impegno dell’Amministrazione proseguirà con determinazione, mantenendo un confronto costante con le istituzioni di garanzia e assicurando piena trasparenza nei prossimi atti di programmazione, come previsto dalla normativa».

Sul pronunciamento positivo dell’Agcm interviene anche l’assessore al Bilancio e alle società partecipate Brigida che sottolinea che «questo parere rappresenta un importante riconoscimento del lavoro politico e tecnico svolto negli ultimi tre anni». Poi continua: «Abbiamo lavorato con tenacia in un sistema che per anni è stato fonte di perdite economiche e inefficienze strutturali, invertendo la rotta grazie a un mix di risanamento finanziario, riorganizzazione operativa e controllo analitico dei costi.

In particolare - continua l’assessore -, queste due partecipate, considerate «macchine mangiasoldi», sono state profondamente ristrutturate e oggi fanno registrare positivi risultati in termini di utili di esercizio e di miglioramento della qualità dei servizi. Ovviamente - conclude Alaimo - l’amministrazione continuerà ad essere disponibile e pronta ad ogni collaborazione con l’Autorità relativamente alle future fasi del monitoraggio perchè siamo consapevoli che la correttezza del metodo e la trasparenza della gestione rappresentano i pilastri per consolidare i progressi raggiunti, con l’obiettivo di garantire servizi pubblici sempre più efficienti e sostenibili per la nostra comunità».