Film su Biagio Conte senza contributi, Mulè: «Sicilia incapace di trovare risorse»

«Ricordo le dichiarazioni e i proclami su Biagio Conte. In vita e dopo la morte. Era un esempio, una guida per tutti, di più: merita la Santità! Tutto vero. Poi però non si trovano in Sicilia, nella Sicilia di Biagio Conte, quattro spiccioli dal bilancio della Regione per aiutare a realizzare nella sua terra un film che racconta la sua storia». Così sui suoi canali social il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, a proposito della mancata erogazione dei fondi regionali per il film sul missionario laico Biagio Conte.

«Ma davvero - aggiunge Mulè - la Regione che spende e spande per festini e carnevali non è stata capace di trovare la strada per assicurare il suo contributo? Per finanziarlo non era possibile aggirare le pastoie dell’Aula dell’Assemblea con una semplicissima delibera di giunta utilizzando il fondo di riserva e poi con calma fare una variazione di bilancio in Assemblea e rimpinguare il capitolo? Allora: volere è potere... a meno che illudendosi di esercitare il “potere” non si perda la testa. E contemporaneamente far perdere a noi la faccia».