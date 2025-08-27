Palermo, flash mob dell'opposizione durante il Consiglio comunale: «Difendiamo gli alberi dagli interessi privati»

«Oggi in Consiglio comunale abbiamo organizzato un flash mob per difendere il verde cittadino, troppo spesso sacrificato da questa Amministrazione che continua a mettere gli interessi privati davanti alla salvaguardia di uno dei beni più preziosi della nostra comunità: gli alberi. La vicenda dei tre alberi di via Toscana è emblematica. L’Amministrazione si dichiara pronta ad abbatterli per agevolare le manovre degli autoarticolati di Lidl, quando il suo dovere dovrebbe essere esattamente l’opposto: proteggere, curare e incrementare il patrimonio arboreo urbano. Con questa iniziativa le opposizioni hanno voluto richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e ribadire che la città ha bisogno di più verde, non di meno, e che gli alberi non possono essere trattati come ostacoli ma come risorse da tutelare e valorizzare. Esprimiamo soddisfazione per avere registrato condivisione di questa battaglia da parte di esponenti della maggioranza. Speriamo che sappiano farsi sentire con l’amministrazione che appoggiano. Gli alberi sono bene prezioso». Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere del Comune di Palermo del Partito Democratico, Arcoleo, Di Gangi, Piccione e Teresi; del Movimento 5 Stelle, Randazzo, Amella e Giuseppe Miceli; di AVS, Giambrone e Mangano; di Oso, Argiroffi e Forello; del Gruppo Misto, Carmelo Miceli e Giaconia, e Franco Miceli.