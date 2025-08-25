Forestali, Figuccia: «Necessario un adeguamento contrattuale e più giornate lavorative»

«L'adeguamento contrattuale dei lavoratori forestali della Regione siciliana è un atto dovuto. Non solo restituirebbe dignità a chi ogni giorno svolge un ruolo fondamentale per il territorio, ma garantirebbe anche un risparmio concreto per le casse regionali, chiudendo i contenziosi ancora aperti ed evitando nuove spese legali. Le tutele contrattuali, inoltre, si estenderebbero finalmente anche ai lavoratori che oggi non hanno un contratto a tempo indeterminato».

A dichiararlo è Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars, che rilancia la necessità di una svolta per il comparto forestale. «Accanto a questo obiettivo - prosegue Figuccia - è giusto dare un segnale chiaro a tutti i lavoratori con un aumento equo delle giornate, senza escludere nessuno. Non possiamo permettere che si alimentino guerre tra i poveri: la politica deve unire e offrire risposte concrete». Infine, il deputato questore conclude: «Continuerò a battermi affinchè i forestali abbiano finalmente il giusto riconoscimento e la serenità che meritano».