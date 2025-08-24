Regionali, Gasparri: «La candidatura di Mulè? Una boutade estiva»

«Una boutade estiva»: il capogruppo di FI al Senato, Maurizio Gasparri, liquida così l'ipotesi di una candidatura di Giorgio Mulè alla presidenza della Regione siciliana nel 2027.

«È come se io dicessi: "Ora mi candido in Groenlandia". Certo, tutto è possibile. In teoria. Poi c'è anche la realtà», dice Gasparri. «Se i siciliani volessero Mulè come prossimo presidente della Regione - aggiunge -, il popolo è sovrano. Però mi sembra uno scenario improbabile».

Ieri il presidente della Regione Renato Schifani aveva ironizzato sulla questione: «Chiunque abbia superato 21 anni può candidarsi. L’importante è che raccolga le firme per la presentazione delle liste».