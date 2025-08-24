Nomina di Tardino all'Autorità portuale, decreto del Tar fissa l'udienza collegiale: l'attività dell'Ente prosegue

Il ricorso del presidente Schifani contro la nomina di Annalisa Tardino a commissario straordinario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, decisa dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Il decreto del presidente del Tar ha fissato l’udienza collegiale per la trattazione della richiesta di sospensiva per il prossimo 9 settembre.

«Non vi è pertanto - precisa in una nota l'Autorità portuale della Sicilia occidentale - alcuna sospensione né interruzione dell’attività amministrativa e gestionale dell’Ente, che è stata avviata regolarmente e prosegue senza alcuna limitazione».