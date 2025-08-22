Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Palermo, il palazzo di via Cordova da acquistare: il Fondo pensioni ci riprova

La Regione non vuole rinunciare all’edificio dell’ex Sicilcassa che ospita gli uffici della Corte dei Conti. La struttura previdenziale è pronta ad una nuova offerta

L'edificio in cui ha sede il Cga Sicilia, in via Filippo Cordova, a Palermo

Ancora nulla è perduto, o meglio, venduto, e così, se da una parte resta aperta, e in corso di valutazione, l’offerta d’acquisto avanzata da due imprenditori edili per il Palazzo ex Sicilcassa di via Cordova a Palermo, dall’altra, la Regione non ha ancora mollato gli ormeggi sulla transazione dell’immobile, anche se in modo indiretto, attraverso il Fondo Pensioni Sicilia, visto che il tentativo di compravendita diretta a fronte di 13,5 milioni è naufragato insieme all’articolo tre della manovrina d’agosto, bocciato con voto segreto all’Ars.

È quanto emerge da fonti vicine all’organismo previdenziale, che entro la prossima settimana dovrebbe terminare le «due diligence» per l’acquisizione da presentare all’altro Fondo, quello che gestisce i beni dell’ex Cassa di risparmio, adempiendo in questo modo al mandato che gli aveva conferito mesi fa la giunta Schifani.

