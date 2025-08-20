Porto di Palermo, Schifani non commenta le parole di Tardino e lavora al ricorso

Nessun commento alle parole del commissario straordinario dell’autorità portuale occidentale, Annalisa Tardino, da parte del governatore della Sicilia, Renato Schifani che mantiene il silenzio sulla vicenda.

La Presidenza della Regione sta lavorando al ricorso al Tar contro il decreto di nomina di Tardino per presunti profili di illegittimità. Una scelta che potrebbe innalzare il livello di scontro istituzionale con il ministero dei Trasporti mentre da giorni non ci sarebbe stato alcun contatto diretto tra il governatore e Salvini.