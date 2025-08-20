Annalisa Tardino: l'ente portuale «sarà la longa manus del governo Meloni»

Specifica che il suo mandato sarà «nel segno della continuità con la gestione precedente» e che l'ente portuale «sarà la longa manus del governo Meloni e del ministro Matteo Salvini», per puntare «allo sviluppo infrastrutturale, occupazionale sociale e culturale dei porti». Oggi è il primo giorno di lavoro nel ruolo di commissario dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, per Annalisa Tardino.

«Ho fatto un primo meeting di lavoro con il segretario generale, Luca Lupi, bravissimo tecnico, come sanno tutti, e persona eccezionale dal punto d i vista umano, per me è un amico - dice Tardino - E’ stato diciamo un momento di confronto su quello che è stato fatto finora e su come si vuole proseguire. Chiaramente nessuna volontà di agire in maniera diversa rispetto a quello che è stato fatto finora, è sotto gli occhi di tutti che l’ente va benissimo. Quindi continueremo con l’imprinting che ha dato Pasqualino Monti. A settembre faremo una riunione col personale al completo di rientro dalle ferie. Ci aspetta una bella avventura».