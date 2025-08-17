Palermo, il cordoglio di Lagalla: «Baudo simbolo dell'arte della comunicazione»

«Con profonda commozione la città di Palermo saluta Pippo Baudo, maestro della televisione italiana e simbolo di un’arte della comunicazione colta, elegante e profondamente radicata nella nostra identità culturale. Pippo Baudo è stato un ambasciatore del talento, della bellezza e della passione che questa terra sa esprimere. Palermo, nel tempo, ha avuto il privilegio di accoglierlo in più occasioni, nei teatri e in eventi pubblici, dove si è sempre distinto per lo stile e il garbo che lo hanno reso il simbolo della storia televisiva del nostro Paese. Il suo legame con la nostra isola - e con Palermo - è stato autentico, discreto ma profondo». Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, commentando la morte di Baudo.