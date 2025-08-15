Palermo, il consigliere comunale Ottavio Zacco operato d'urgenza al polmone

Il consigliere comunale di Palermo Ottavio Zacco oggi (15 agosto) è stato ricoverato e operato d’urgenza per un nuovo collasso del polmone sinistro. L’intervento al reparto di Chirurgia toracica di Villa Sofia-Cervello è perfettamente riuscito.

Nei giorni scorsi, l’esponente di Grande Sicilia era stato colpito da un pneumotorace massivo iperteso, una condizione in cui l’aria si accumula nella cavità toracica tra polmone e parete fino a causarne il collasso e, nei casi più gravi, lo spostamento del cuore e di altre strutture vitali. Si tratta di un’emergenza medica che richiede intervento immediato. Adesso il nuovo collasso e l’operazione complessa.