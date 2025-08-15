Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Politica Palermo, il consigliere comunale Ottavio Zacco operato d'urgenza al polmone

Palermo, il consigliere comunale Ottavio Zacco operato d'urgenza al polmone

di

Il consigliere comunale di Palermo Ottavio Zacco oggi (15 agosto) è stato ricoverato e operato d’urgenza per un nuovo collasso del polmone sinistro. L’intervento al reparto di Chirurgia toracica di Villa Sofia-Cervello è perfettamente riuscito.

Nei giorni scorsi, l’esponente di Grande Sicilia era stato colpito da un pneumotorace massivo iperteso, una condizione in cui l’aria si accumula nella cavità toracica tra polmone e parete fino a causarne il collasso e, nei casi più gravi, lo spostamento del cuore e di altre strutture vitali. Si tratta di un’emergenza medica che richiede intervento immediato. Adesso il nuovo collasso e l’operazione complessa.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province