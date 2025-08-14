Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il presidente Schifani e la riorganizzazione della dirigenza

Renato Schifani in occasione del forum nella sede di Ansa Sicilia, Palermo, 29 agosto 2022. ANSA / IGOR PETYX

Quest’anno Schifani prevedeva di assegnare premi e indennità sulla base di una riorganizzazione della dirigenza che doveva ridurre le poltrone e che parallelamente doveva portare per atto amministrativo la nuova «pesatura degli incarichi».

Significa che la giunta avrebbe dovuto assegnare a ogni poltrona un valore legato alle difficoltà tipiche di ciascun incarico e sulla base di questo valore l’Aran avrebbe poi dovuto tarare le indennità di posizione. Ma la pesatura non è ancora arrivata e così le stesse direttive della giunta impongono di assegnare di nuovo target uguali (o quasi) per tutti.

