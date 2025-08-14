Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Politica Dirigenti regionali, una partita che vale 2.500 euro in più

Dirigenti regionali, una partita che vale 2.500 euro in più

di

I sindacati si attendevano di poter portare a casa un aumento delle indennità di posizione che poteva arrivare fino a circa 2.500 euro in più all’anno. Ma le nuove direttive della giunta all’Aran non consentono di andare oltre i 1.200 circa.

Su queste cifre si sta già giocando un braccio di ferro fra sindacati e Aran, malgrado la convocazione del tavolo di trattativa sia saltata prima ancora di essere convocata per via della pausa di Ferragosto.

L'articolo completo sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edizione digitale. 

Digital Edition
Dal Giornale di Sicilia in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province