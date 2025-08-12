Governo Schifani, mille giorni di attività: «La Sicilia cresce. Insieme»

Oggi il governo regionale guidato da Renato Schifani celebra i primi mille giorni di mandato. Un traguardo che, come sottolinea la presidenza della Regione, segna “mesi intensi di impegno quotidiano e di lavoro di squadra, sempre con un unico obiettivo: far crescere la Sicilia”, scrive in un post sui social il presidente della Regione.

In questo periodo l’esecutivo rivendica di aver affrontato sfide complesse, avviando riforme, investimenti e progetti che, secondo Palazzo d’Orléans, stanno già producendo risultati concreti. Gli interventi hanno riguardato settori chiave come le infrastrutture, la sanità, il sostegno alle imprese, la valorizzazione del turismo e della cultura.

«Oggi festeggiamo un traguardo importante: i primi 1.000 giorni di governo. Sono stati mesi intensi, di impegno quotidiano e di lavoro di squadra, sempre con un unico obiettivo: far crescere la Sicilia. Abbiamo affrontato sfide complesse e portato avanti riforme, investimenti e progetti che stanno già dando frutti concreti per la nostra terra. Dalle infrastrutture alla sanità, dal sostegno alle imprese alla valorizzazione del turismo e della cultura, abbiamo costruito basi solide per un futuro migliore. Ma il nostro percorso non si ferma qui. I prossimi giorni, mesi e anni saranno dedicati a nuove sfide, con la stessa determinazione e lo stesso amore per la nostra Isola. La Sicilia cresce. Insieme».