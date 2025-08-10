Opposizione. De Luca: «Finanziaria spot per il governo»

«È inaccettabile il modo in cui il presidente Schifani ha imposto al parlamento la sua mini-finanziaria spot, al punto tale da schifiare la stessa maggioranza, che di fatto è in piena crisi, perché gli onorevoli che hanno votato contro superavano di gran lunga quelli dell’opposizione: non erano i soliti 4-5 franchi tiratori». Ma al di là del dato politico, nella visione e nello stomaco di Antonio De Luca, capogruppo M5S all’Ars, prima ancora del contenuto ciò che non va proprio giù della manovra ter è il metodo con cui è stata approvata, «con quel maxi-emendamento travestito da fondo per coprire gli aggiuntivi presentati dal governo in commissione Bilancio, e con la tagliola applicata in aula per andare subito in vacanza».

«La prima è una bugia: in Commissione eravamo disponibili a discutere tutti gli aggiuntivi, ma il governo, per accelerare, voleva riunire i componenti dei partiti e far decidere ad ognuno quale norma portare avanti. Ma non funziona così e non è scritto da nessuna parte che la Commissione inizi la mattina e finisca il pomeriggio: bisogna discutere ogni provvedimento e ci vuol tempo. Quanto agli emendamenti, spetta alla presidenza dell’Ars stralciare quelli ridondanti o accorparli».

Andiamo ai contenuti. Ci sono anche 45 milioni per i sindaci, per il trasporto all’estero dei rifiuti, e 4 milioni per la lotta contro la povertà. Non può non essere d’accordo su queste misure, o no?

«Esatto, e infatti le abbiamo fatte passare. Detto ciò, il problema di questa manovra è che avrebbe dovuto contenere misure urgenti come quella sugli Asacom, ma alcuni articoli non hanno impellenza. Un esempio? La norma per sovvenzionare i laghetti privati, che abbiamo fatto saltare perché ci sembrava un metodo per distribuire risorse attraverso l’assessorato all’Agricoltura».

