Manovra, Geraci (Lega): nella maggioranza qualcuno disfa la tela di Penelope

«Mentre in maggioranza si lavora per la Sicilia tessendo ogni giorno un lavoro importante per dare risposte alle categorie produttive e alle famiglie, qualcuno nella coalizione si diverte a disfare la tela di Penelope. La manovra ter avrebbe potuto dare risposte agli agricoltori e alle imprese del settore agroalimentare, ma i giochini d’aula lo hanno impedito. Va registrata la totale irresponsabilità mostrata da Pd e dai Cinquestelle che, davanti alla crisi che vive per la siccità il mondo agricolo, non hanno resistito a utilizzare il voto segreto per bocciare diverse norme con l’ausilio di parlamentari della maggioranza che hanno prestato loro il fianco. Cui prodest? Occorre riflettere per ripartire bene a settembre». Lo afferma Salvo Geraci, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.